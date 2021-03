Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210325-3: Festnahme nach räuberischem Diebstahl in Verbrauchermarkt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 31-Jähriger steht im Verdacht, einen Ladendetektiv nach dem Diebstahl mit einer Vodka-Flasche geschlagen und ihn dabei verletzt zu haben.

Mittwochmorgen (24. März) betrat ein 31-Jähriger um 09:45 Uhr einen Verbrauchermarkt in der Hauptstraße. Dort stahl er unter den Augen eines Ladendetektivs (46) drei Vodkaflaschen und Zigaretten. An der Kasse wollte der 31-Jährige lediglich eine Wasserflasche zahlen, die Beute hingegen befand sich unter seiner Kleidung. Darauf angesprochen, schlug der Ertappte dem Zeugen (46) eine volle Vodkaflasche auf den Kopf. Dabei zerbrach die Flasche und der Zeuge musste in der Folge in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Der Täter flüchtete und verlor ein Dokument mit seinen Personaldaten. Im Rahmen der Fahndung trafen ihn Polizeibeamte an einer Tankstelle an und nahmen ihn vorläufig fest. Die Beutestücke führte er nicht mehr mit sich. Dafür fanden die Beamten Betäubungsmittel in der Kleidung des wohnungslosen Mannes.

Der 31-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls verantworten. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell