POL-REK: 210325-1: Jugendlichen mit Schlagstock bedroht und ausgeraubt - Zeugen gesucht - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zusammen mit mehreren Komplizen hat ein Jugendlicher am Dienstagmittag (23. März) in Kerpen-Horrem einen Schüler (15) mit einem Schlagstock bedroht und beraubt.

Nach eigenen Angaben war der 15-Jährige gegen 12.50 Uhr auf der Mittelstraße unterwegs. In Höhe des Jugendzentrums sollen ihn sechs oder sieben Jugendliche aufgehalten haben. Einer aus der Gruppe habe einen Schlagstock in der Hand gehalten und damit gedroht. Währenddessen soll ihm ein weiter Räuber gegen die Schulter geschlagen und ihm hochwertige Kopfhörer aus den Ohren gezogen haben. Bevor die Tätergruppe flüchtete, schlug einer dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn am Auge.

Der mit dem Schlagstock Bewaffnete ist laut Angaben des 15-Jährigen Schwarzer. Er soll relativ jung und klein sein und habe zur Tatzeit eine Bauchtasche getragen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (he)

