Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210323-2: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montagabend (23. März) hat ein Mann Bargeld aus einer Supermarktkasse an der Rathausstraße im Stadtteil Horrem entwendet.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige betrat gegen 19.45 Uhr das Lebensmittelgeschäft und hielt sich mehrere Minuten an einem Getränkeregal auf. Nachdem er an der Kasse vorgegeben hatte ein Getränk bezahlen zu wollen, griff er in die geöffnete Kassenschublade und entwendete Geldscheine. Geistesgegenwärtig hielt die Kassiererin den Dieb an den Armen fest. Der Täter riss sich gewaltsam los und flüchtete in unbekannte Richtung.

Laut Zeugenaussagen soll der Täter Schwarzer sein und dunkle Kleidung, unter anderem eine Puma-Jacke, Handschuhe, eine Jogginghose und Sneaker getragen haben. Er habe eine athletischer Statur und trug eine weiße FFP2-Atemschutzmaske. Außerdem hatte er eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233-52-0 zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell