POL-REK: 210323-1: 15-Jähriger wehrte sich gegen Räuber - Kerpen

Ein unbekannter Mann hat am Montag (22. März) versucht einem 15-Jährigen seinen Rucksack zu entreißen.

Der Jugendliche wartete am Bahnhof in Horrem auf einer Bank. Gegen 19 Uhr näherte sich ihm ein Unbekannter, der versuchte den Rucksack des Jungen vom Rücken zu reißen. Der 15-Jährige sperrte sich und verhinderte so die Wegnahme seines Rucksacks. Der Täter schlug ihm daraufhin ins Gesicht und flüchtete zu Fuß in Richtung der Bahnunterführung. Der unbekannte Mann war etwa 30 Jahre alt und 190 Zentimeter groß. Er hatte kurzes blondes Haar und trug eine schwarze Jacke. Zeugen, die die Tat oder die beschriebene Person im Umfeld des Bahnhofs gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 22 zu melden. (akl)

