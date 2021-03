Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210322-2: Geländewagen entwendet - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben das Keyless-Go-System eines Geländewagens ausgenutzt, um das Fahrzeug zu öffnen und zu starten. Ein Zeuge (79) hörte Montagnacht (22. März) das Starten eines Geländewagens, Toyota Land Cruiser, den er vor seiner Haustür an der Emil-Nolde-Straße geparkt hatte. Als er gegen 02:00 Uhr aus dem Fenster sah, um sich zu vergewissern, was auf der Straße vor sich geht, konnte er nur noch das Fehlen des Geländewagens feststellen. Die beiden Schlüssel des Fahrzeuges und den Fahrzeugschein hatte der Zeuge noch in seinem Besitz. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder verdächtige Personen zu der oben genannten Zeit auf der Emil-Nolde-Straße oder im Umfeld gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 an das Kriminalkommissariat 21 zu wenden. (akl)

