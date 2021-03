Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210321-1: Betrunkener Fahrer übersah Baustellenabsperrung

Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (20. März) gegen 01:55 Uhr fuhr ein 40-jähriger Krefelder mit seinem PKW auf dem Jägerpfad in Richtung Efferen. Er beabsichtigte, nach rechts auf die Luxemburger Straße in Richtung Köln abzubiegen. Hierbei übersah er die aufgrund der neu geregelten Verkehrsführung im Bereich der alten B265 die Baustellenzeichen sowie die Absperrung und fuhr gegen die dort aufgestellten Leitwände. Der PKW stand aufgekeilt auf einer Leitwand. Als Zeugen an der Unfallstelle eintrafen, versuchte der Fahrer den PKW wegzuschieben und bat darum, nicht die Polizei zu verständigen, da er Alkohol getrunken habe. Die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten trafen kurz hiernach ein. Sie stellten fest, dass der Fahrer stark verlangsamt sprach und schwankte. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von 0,96 %o angezeigt. Er wurde einer Polizeiwache zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fuhrerschein wurde sichergestellt. Am PKW sowie an der Baustelleneinrichtung wurde ein Sachschaden von circa 27.000 Euro festgestellt. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr abgestreut und der PKW abgeschleppt. Eine Anzeige wurde gefertigt. (dh)

