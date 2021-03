Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210320-1: Betrunkener Fahrer verursachte Sachschaden

Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (19. März) gegen 21:50 Uhr befuhr ein 17-jähriger Kerpener die Hahnenstraße und beabsichtigte nach rechts in die Feldstraße abzubiegen. Hierbei kam er nach links von der Straße ab und stieß gegen einen dort abgestellten PKW. Unbeirrt fuhr der Jugendliche weiter und kam erneut nach rechts von der Straße ab, fuhr über den Gehweg sowie die Randsteine eines Vorgartens und prallte auf einen vor einer Garage stehenden PKW. Der stehende PKW wurde in zwei Garagentore geschoben, die hierbei beschädigt wurden. Der PKW des Fahrers wurde nach links gegen einen dort ebenfalls abgestellten PKW geschleudert und kam zum Stillstand. An den Fahrzeugen, den Garagentoren sowie den Randsteinen entstand Sachschaden in Höhe von circa 31.000 Euro. Am Verursacherfahrzeug hatten die Airbags ausgelöst. Dieser PKW wurde abgeschleppt. Durch die Geräusche wurden mehrere Anwohner aufmerksam und gingen zur Unfallstelle. Ein Zeuge hatte zuvor den Fahrer beim Aussteigen beobachtet und bemerkte unter den auf die Polizei warteten Personen auch den Fahrer. Als er ihn absprach, flüchtete dieser zu Fuß. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen meldete sich eine 18-jährige Aachenerin. Sie gab an, dass ihr Freund mit ihrem PKW den Unfall verursacht hat. Er habe zuvor getrunken und sei jetzt wieder in einer Wohnung auf der Bachstraße. Dort konnte er angetroffen werden. Er war augenscheinlich alkoholisiert und stand unter Drogeneinfluss. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Polizeibeamte führten ihn einer Polizeiwache zu, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Der verständigte Vater erschien auf der Polizeiwache und kümmerte sich um seinen Sohn. Eine Anzeige wegen Fahrerflucht und Fahren unter Drogen- bzw. Alkoholeinflusses wurde gefertigt. (dh)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell