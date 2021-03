Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210319-1: 17-Jähriger mit Messer angegriffen und verletzt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18. März) ist ein 17-Jähriger in Brühl mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen waren mehrere Jugendliche in Streit geraten. Als die Auseinandersetzung eskalierte, soll eine 15-Jährige ein Messer gezogen und auf einen Kontrahenten eingestochen haben. Rettungskräfte brachten den Geschädigten und einen weiteren Verletzten (16) zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Sachstand sollen mehrere aufgebrachte Jugendliche gegen 17.30 Uhr auf der 'Alte Bonnstraße' aneinander geraten sein. Hinzugerufene Polizisten stoppten umgehend die Schlägerei.

Nach ersten Ermittlungen soll der 17-Jährige zunächst einen anderen Jugendlichen (16) angegriffen und an der Schulter verletzt haben. Anschließend soll die Freundin (15) des 16-Jährigen an der Haltestelle Badorf eingegriffen und mit dem Messer auf den Angreifer eingestochen und ihn verletzt haben. Anschließend rannte sie weg. Während der Fahndung trafen Polizisten die Flüchtige an der Wohnanschrift ihres Freundes an.

Außerdem fertigten die Beamten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Vater (45) des 16-jährigen Beteiligten. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,2 Promille ergeben. Nach einem Anruf seines Sohnes sei der 45-Jährige laut eigener Aussage mit dem Auto zur 'Alte Bonnstraße' gefahren, obwohl er bereits Alkohol konsumiert hatte. Er soll ebenfalls in die Schlägerei involviert gewesen sein. Die Beamten brachten ihn zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein des Alkoholisierten stellten die Polizisten sicher.

Die Beteiligten müssen sich jetzt in einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell