BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt: Messerstecherei in der S19

Sindorf - Horrem (ots)

Am 14.01.2021 versuchte ein 45-Jähriger mit einem Messer auf den Bauch einer Schwangeren einzustechen und verletzte sie an der Hand. Reisende hielten den Mann zurück und alarmierten die Polizei.

Um kurz vor 08:00 Uhr am heutigen Morgen kam es auf der S-Bahn-Strecke zwischen Sindorf und Horrem zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Mann und einer 20-jährigen schwangeren Frau. Demnach soll der Tatverdächtige versucht haben mit einem 14cm langen Keramikmesser auf den Bauch der Frau einzustechen. Sie konnte den Stich zwar abwehren, wurde dadurch aber an der Hand verletzt. Reisende zeigten Zivilcourage und hielten den aggressiven Mann fest, bis die wenig später eintreffende Landespolizei den alkoholisierten Mann in Gewahrsam nahm.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Bundespolizei von einer Beziehungstat aus. Weitere Ermittlungen dauern an. Ein Strafverfahren wegen "Gefährlicher Körperverletzung" wird eingeleitet.

