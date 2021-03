Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210318-3: Einweihung des neuen Bezirksdienstbüros - Bedburg

Bild-Infos

Download

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die für die Stadt Bedburg zuständigen Bezirksdienstbeamten sind mit ihrem Büro in das neue Rathaus in Bedburg Kaster eingezogen.

Polizeioberrätin Martina Mensching, Leiterin der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, ist erfreut über die Aufnahme der Arbeiten des Bezirksdienstes im Rathaus Bedburg. "Wir sind froh das Bezirksdienstbüro im Rathaus Bedburg eröffnen zu können. Die Stadt ist ein wichtiger Sicherheitspartner - eine gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadtverwaltung erleichtert die Arbeit auf beiden Seiten und kann nur zum Vorteil für alle Bürgerinnen und Bürger sein."

Die Kreispolizeibehörde des Rhein-Erft-Kreises kommt mit dem Umzug der Bezirksdienstbeamten der Empfehlung des Landes Nordrhein-Westfalen nach und realisiert durch die direkte Anbindung an die Kommunalverwaltung die vorgegebene Ideallösung des Landes. Durch diese Anbindung ist die Polizei als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger direkt bei der Kommunalverwaltung erreichbar, Absprachen zwischen der kommunalen Ordnungsbehörde und der Polizei werden erleichtert und es wird eine zeitgemäße Zusammenarbeit ermöglicht. Nachdem die Räumlichkeiten eingerichtet und mit Polizeitechnik versehen wurden, kann nun die Arbeit in den neuen Büros beginnen.

Für eine gute Zusammenarbeit sprach sich auch Bedburgs Bürgermeister Sascha Solbach aus. "Uns war es wichtig, der am Standort Bedburg tätigen Polizei des Rhein-Erft-Kreises im Rahmen unserer Rathauszentralisierung eine Räumlichkeit im Rathaus in Kaster für ihre Dienststelle zur Verfügung zu stellen. Ich begrüße die Polizei daher ganz herzlich in unserem Haus und wünsche den Beamten einen guten Start in der neuen Umgebung. Durch die nun gewonnene räumliche Nähe können sich die Stadtverwaltung und die Polizei noch enger und schneller untereinander abstimmen."

Die Bezirksdienstbeamten der Stadt Bedburg erreichen Sie nun unter folgender Anschrift: Am Rathaus 1 in 50181 Bedburg oder unter der Rufnummer 02272 2133. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell