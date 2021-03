Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210317-4: Planmäßige Wartungsarbeiten an der Telefonanlage der Polizei Rhein-Erft

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeinotruf "110" ist nicht betroffen und dauerhaft erreichbar

Bedingt durch planmäßige Systemarbeiten an der Telefonanlage der Polizei Rhein-Erft werden am Donnerstagmorgen (18. März) mehrere Liegenschaften der Polizei für die Dauer von etwa zwei Stunden nicht wie gewohnt erreichbar sein. Ab 6 Uhr müssen die Telefone der Dienststellen in Hürth auf der Bonnstraße, der Hans-Böckler-Straße und der Luxemburger Straße für Wartungsarbeiten abgeschaltet werden.

Die Dienststellen in Bergheim, Kerpen, Frechen, Pulheim, Brühl, Wesseling und Erftstadt werden in diesem Zeitraum nur eingeschränkt über Telefon erreichbar sein. Nach derzeitiger Planung werden die Wartungsarbeiten gegen 8 Uhr abgeschlossen und alle Leitungen wieder in Normalbetrieb geschaltet.

Zum Abschluss der Wartungsarbeiten werden die Techniker die Telefonanlagen im Zeitfenster zwischen 22 Uhr und dem frühen Freitagmorgen erneut abschalten.

Die Polizei Rhein-Erft ist in dringenden Fällen durchgängig über den Polizeinotruf "110" erreichbar. (he)

