POL-REK: 210317-3: GPS-Technik aus Traktoren entwendet - Hürth

In gleich drei Fällen haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (16. März) GPS-Geräte mit dazugehöriger Fahrzeugtechnik aus Traktoren gestohlen.

Der Diebstahl ereignete sich gegen 2 Uhr an der Bauernsiedlung in Fischenich. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zur Folge mehrere Tausend Euro. Wie die Täter in den Fahrzeuginnenraum der Traktoren gelangt sind, ist derzeit Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233-52-0 zu kontaktieren. (ds)

