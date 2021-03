Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210319-2: Gefahrensituation Abbiegen: Radfahrerin angefahren und schwer verletzt - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer (54) am Freitagmorgen (19. März) mit seinem Honda eine Fahrradfahrerin (48) im Stadtteil Keldenich erfasst. Die 48-Jährige stürzte und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Nach ersten Ermittlungen war der 54-Jährige gegen 7 Uhr mit seinem Auto auf der Straße 'Im Dich' unterwegs und soll nach rechts in die Eichholzer Straße abgebogen sein. Dabei erfasste der Honda die Radfahrerin, die auf dem Radweg der Eichholzer Straße unterwegs war.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft ermittelt. (he)

