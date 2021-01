Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Urbach (ots)

Am 23.01.2021 befuhr die 35-jährige Fahrerin eines PKW Renault gegen 13:20 Uhr die K 123 in der Gemarkung Urbach. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam sie aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in Folge zweimal mit ihrem PKW. Sie wurde durch den Aufprall leicht verletzt, der PKW wurde stark beschädigt.

