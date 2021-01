Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Abiturienten missachten Corona-Regeln

Betzdorf (ots)

Der Polizeiinspektion Betzdorf wurde am gestrigen Freitag gegen 15:45 Uhr die Ansammlung einer größeren Personengruppe vor dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Betzdorf gemeldet. Unter Missachtung aller Corona-Regeln würden dort junge Leute eng beisammen stehen, keinen Mund-Nase-Schutz tragen und zudem öffentlich Alkohol konsumieren, so der Tenor der Mitteilung. Bei Eintreffen einer Streife suchten viele Teilnehmer sofort das Weite, so dass nur einige Personalien festgestellt werden konnten. Gegenüber der Polizei wurde angegeben, dass die Abiturienten ihre letzte Klausur geschrieben hatten und zu einem gemeinsamen Abschlussbier zusammenkamen. Die namentlich feststehenden Personen müssen mit einem empfindlichen Bußgeld durch die Kreisverwaltung Altenkirchen rechnen.

