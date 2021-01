Polizei Dortmund

POL-DO: Mit gefälschtem Pass Geld von fremdem Konto abgehoben: Polizei fahndet mit Fotos

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0039

Mit einem gefälschten Pass konnten ein Mann und eine Frau am 21. September 2020 in zwei Bankfilialen an der Möllerbrücke und auf der Harkorstraße in Dortmund mehrere tausend Euro vom Konto einer Kundin abheben.

Bisherige Ermittlungen führten nicht auf die Spur der beiden Unbekannten.

Auf Beschluss des Amtsgerichts fahndet die Dortmunder Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Überwachungskameras haben die Bilder aufgenommen. Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der gesuchten Personen bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

