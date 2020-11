Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: 49-Jähriger fährt gegen Gartenmauer - schwer verletzt

Rauenberg/Rhein-Neckar-KreisRauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 49-jähriger Ford-Fahrer schwer verletzte, kam es am Dienstag gegen 23 Uhr in Rauenberg.

Der Betroffene befuhr zunächst die Schönbornstraße und wollte nach rechts in die Pfalzstraße einbiegen, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kurve nicht bekam und nach derzeitigem Ermittlungsstand ungebremst frontal mit einer Gartenmauer kollidierte. Der 49-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und durch Rettungskräfte umgehend in ein Krankenhaus gebracht; Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Am Ford entstand Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell