Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-St.Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedesfahrer rast durch Wohnsiedlung und gefährdet Autofahrer sowie Fußgänger - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Leimen/Rhein-Neckar-KreisLeimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 36-jährigen Fahrer eines Mercedes, der am Dienstag gegen 16.35 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne Beachtung der Vorfahrtsregeln durch die Julius-Becker-Straße in Richtung Heidelberger Weg gefahren sein soll und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet habe. Demnach soll der 36-Jährige in der Julius-Becker-Straße trotz Gegenverkehr überholt haben, wodurch der überholte Autofahrer auf den Gehweg ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. An der Einmündung Karl-Benz-Weg soll der Mercedesfahrer soll er eingebogen und dabei einen Jungen, der als Fußgänger mit seiner Familie unterwegs war, gefährdet haben. In der Sackgasse stieg der Fahrer aus. Als der Vater ihn zur Rede stellen wollte, soll er ihm gegen die Hüfte getreten haben und anschließend zu Fuß weggelaufen sein. In dem Fahrzeug wurden zwei Plomben Kokain sowie ein Holzschlagstock gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch. Weitere Zeugen sowie etwaige Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell