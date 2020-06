Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Umgestürzter Baum

Hüffler (ots)

Durch Unwetter umgestürzter Baum landet auf Fahrzeugdach. Durch die am Freitag vorherrschenden Sturmböen stürzte in der "Flurstraße" ein Baum auf ein Fahrzeugdach, welcher durch die FFW Glan-Münchweiler schnell entfernt werden konnte. Glücklicherweise saß zum Zeitpunkt des Aufpralls keine Person im Fahrzeug, so dass es lediglich zu einem Sachschaden kam. |pikus

