Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht mit Motorradfahrer

Alsenz, Donnersbergkreis (ots)

Am Freitagmorgen flüchtete ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall in der Brückenstraße in Alsenz von der Unfallstelle.

Nachdem der Motorradfahrer einer Autofahrerin die Vorfahrt nahm und mit dem Pkw kollidierte, wollte die Unfallgegnerin die Polizei verständigen. Dies gefiel dem Verursacher offenbar nicht, weshalb er vor dem Eintreffen der Polizeistreife zu Fuß die Flucht ergriff und sein Motorrad an der Unfallstelle zurückließ. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8000EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rockenhausen sich unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 zu melden.|pirok

