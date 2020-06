Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrollen

Raumbach / Odenbach (ots)

Am Donnerstagmorgen hat eine Polizeistreife Verkehrskontrollen in Raumbach durchgeführt. Während der Anwesenheit der Polizisten hatte kein LKW die gesperrte Straße befahren. Bei der Kontrolle einiger PKW ergaben sich nur relativ geringfügige Beanstandungen: ein Mängelbericht und zwei Verwarnungen wurden ausgesprochen. Die Polizeiinspektion Lauterecken wird die Überwachung der gesperrten Ortsdurchfahrt fortsetzen. Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend auf der B 420 beim "Bärenhof" bei Odenbach bemerkten die Polizisten, dass ein PKW-Fahrer beim Erkennen der Kontrollstelle wendete. Bei der Nachfahrt durch die Streife wurden keine Besonderheiten bei der Straßennutzung durch den vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer wahrgenommen. Beim Kontrollvorgang selbst war allerdings Alkoholgeruch festzustellen. Der Alkoholtest ergab überraschenderweise 2,62 Promille. Ein so hoher Wert ohne deutliche Auffallerscheinungen lässt annehmen, dass der Autofahrer "alkoholgewohnt" sein dürfte. Staatsanwaltschaft und Führerscheinstelle werden benachrichtigt. |pilek-AH

