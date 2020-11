Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeibeamter bei Festnahme leicht verletzt - heftigen Widerstand geleistet - Einsatz von Pfefferspray

Ketsch/Rhein-Neckar-KreisKetsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei der Festnahme einer 26-jährigen Tatverdächtigen wegen eines Vorführbefehls am Dienstagnachmittag in der Hockenheimer Straße kam es zu heftigen Widerstandshandlungen und Angriffen gegen die Polizeibeamten. Die Situation konnte mit dem Einsatz von Pfefferspray gelöst werden, ein Beamter zog sich leichte Verletzungen zu. Nachdem die 26-Jähre die Haustüre geöffnet hatte und ihr der Vorführbefehl eröffnet worden war, versuchte sie zurück in die Wohnung zu fliehen. Deshalb wurde sie festgehalten, wobei sie sich wehrte und einen Beamten zweimal mit dem Ellenbogen traf. Schließlich konnten ihr Handschließen angelegt werden. Als ein 51-jähriger Verwandter versuchte zuerst mit einem Stock und später mit einer Flasche auf die Beamten loszugehen, wurde erfolgreich Pfefferspray eingesetzt, um die Angriffe abzuwehren. Auch eine 24-Jährige mischte sich ein, beleidigte darüber hinaus auch noch die Beamten. Um weitere Eskalationen zu verhindern, wurde die 26-Jährige in den Streifenwagen gesetzt. Nachdem eine Bewohnerin die offene Geldstrafe beglichen hatte, konnte die 26-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Gegen alle Beteiligten werden Strafverfahren eingeleitet, die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Schwetzingen.

