POL-REK: 210319-3: Polizei stellt Mann während unerlaubtem Fahrzeuggebrauch - Festnahme - Erftstadt

Am frühen Freitagmorgen (19. März) haben Polizisten während einer Streifenfahrt gegen 4.15 Uhr einen Mann (35) in einem Multivan auf der B265 Richtung Zülpich angetroffen, der vor der Ausfahrt Erftstadt auf dem rechten Fahrtstreifen stand. Das Fahrzeug hatte der 35-Jährige ohne Einverständnis des Eigentümers (47) genutzt. Weil der Verdacht besteht, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und eine Sicherheitsleistung nicht erbringen konnte, nahmen die Polizisten den 35-Jährigen in Gewahrsam.

Als die Beamten den Fahrer im Van ansprachen, reagierte er zunächst nicht und machte einen lethargischen Eindruck. In einem späteren Gespräch äußerte er allerdings, dass er wegen Treibstoffmangels mit dem Fahrzeug liegen geblieben sei. Da der 35-Jährige weder Fahrzeugpapiere noch einen Ausweis oder Führerschein bei sich hatte, nahmen die Polizisten ihn für weitere Ermittlungen mit zur Wache.

Nach Kontaktaufnahme mit dem Fahrzeughalter stellten die Polizisten die Identität des Fahrers zweifelsfrei fest. Außerdem schleppte ein Abschleppunternehmen den VW ab. Gegen den 35-jährigen Mann fertigten die Beamten eine Anzeige wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (sc)

