Polizei Eschwege

POL-ESW: Polizei Eschwege klärt mehrere Fälle von Sachbeschädigung und Vandalismus auf; -Nachmeldung zur PM vom 03.12.2020-

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Eschwege

Nachdem es im Stadtgebiet von Eschwege in der Nacht vom 02.12. zum 03.12.2020 zu mehreren Fällen von Vandalismus und Sachbeschädigungen z.T. auch durch Graffitis gekommen ist, konnten die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschwege jetzt einen Aufklärungserfolg dieser Taten vermelden.

In dem betreffenden Tatzeitraum registrierte die Polizei in Eschwege u.a. Sachbeschädigungen an der Alexander-von-Humboldt-Schule, wo mittels Sprühfarbe Gebäudewände verunstaltet und außerdem eine Bank und Plakate beschädigt wurden.

Darüber hinaus kam es in der Gebrüderstraße zu Graffitis an einer Hauswand und in der Mauerstraße ebenfalls zu einem Graffiti an der Hauswand einer Kindertagesstätte.

(s. Pressemeldung vom 03.12.2020, 11.40 Uhr)

Wie die Beamten der Ermittlungsgruppe erklärten, sind die Taten jetzt geklärt. Geständig in diesen und auch noch zwei weiteren Fällen, in denen die Kindertagesstätte Am Schwanenteich und ein Parkhaus in Eschwege betroffen waren, sind nun vier Kinder im Alter von 10-13 Jahren, die alle aus Eschwege kommen. Letztlich gab in einem Fall ein Zeuge den entscheidenden Hinweis, der nun zur Klärung der Taten führte.

In den fünf Fällen, die den Kindern insgesamt zur Last gelegt werden, beträgt die Schadenssumme alles in allem etwa 3000 Euro.

Die Kinder zeigten sich, nachdem man ihnen auf die Schliche gekommen war, bereits reuig und wurden u.a. auch schon bei der betroffenen Schule vorstellig, um sich für ihr Verhalten zu entschuldigen.

Etwaige Geschädigte aus den o.g. Fällen werden nun gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 hinsichtlich einer Schadensregulierung in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell