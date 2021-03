Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210322-1: Einbruch in Bäckerei - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte hebelten die Eingangstür des Geschäftes auf und entwendeten eine Registrierkasse und Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Samstag (20. März) 13:00 Uhr und Sonntag (21. März) 00:30 Uhr brachen Unbekannte die Doppelglastür einer Bäckerei in der Sankt-Rochus-Straße auf. Dort durchwühlten sie sämtliche Behältnisse. Letztlich stahlen die Täter eine komplette Registrierkasse und Bargeld. Die Kasse ist Sonntagvormittag im Bereich der Stresemannstraße in Höhe der dortigen Grillhütte aufgefunden und sichergestellt worden.

Zeugen aus der Nachbarschaft hörten Sonntagmorgen um 00:30 Uhr zwar einen lauten Knall, informierten jedoch nicht die Polizei. Daher nochmals der Appell an die Bevölkerung, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort an die Polizei unter Notruf 110 zu wenden.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

