POL-REK: 210326-3: Vorsicht vor Taschendieben - Rhein-Erft-Kreis

In den vergangenen Wochen haben vermehrt Senioren Strafanzeigen wegen des Diebstahls ihrer Geldbörse erstattet. Einer 67-Jährigen entwendeten bislang unbekannte Täter am Dienstag (23. März) ihre Geldbörse in einem Lebensmittelmarkt an der Peter-Achnitz-Straße in Bergheim. Gegen 10.15 Uhr kaufte die Seniorin in dem Markt ein und stellte wenig später das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat in Bergheim unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

In den vergangenen Wochen nahmen Polizeibeamte regelmäßig gleichgelagerte Strafanzeigen wegen Taschendiebstahl auf. In vielen Fällen waren Senioren betroffen, die sich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in Lebensmittelmärkten befunden haben und dort einkauften. Die Täter lenkten die Rentner ab und verwickelten sie in ein Gespräch, so dass diese ihre Taschen oder Geldbörsen nicht mehrt im Blick hatten. Im Anschluss fehlten die Geldbörsen der Senioren.

Die Polizei rät:

Lassen Sie Ihre Handtasche oder Geldbörse nie aus den Augen. Halten Sie Ihre Tasche stets geschlossen und hängen Sie diese nicht an einen Einkaufswagen oder Ihren Rollator. Am Sichersten ist es Geld, Zahlungskarten, Papiere oder Wertgegenstände immer in verschlossenen Taschen in der Kleidung dicht am Körper zu tragen. Seien Sie aufmerksam, wenn Sie von fremden Menschen angesprochen werden und Ihnen diese auffällig nahe kommen.

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 02233 52-0 zur Verfügung. Im Internet können Sie sich unter folgendem Link informieren: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ .(akl)

