Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kfz Sachbeschädiung

Klausen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 17.02.2021, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 18.02.2021, 12:00 Uhr kam es in Klausen in der Wittlicher Straße zu einer Sachbeschädigung an einem dort stehenden Pkw. Eine komplette Fahrzeugseite wurde zerkratzt. Zudem wurden im Wiesenweg auf der Pferdekoppel eine Anhängerplane und eine Plane des dortigen Pferdeunterstandes zerschnitten. In allen drei Fällen wurde dieselbe Person geschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen der Taten. Hinweise an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571/926-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell