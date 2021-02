Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Autos zerkratzt

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Nacht von Freitag, 05.02.2021, auf Samstag, 06.02.2021 wurden in der Danziger Straße in Bobenheim-Roxheim zwei geparkte Fahrzeuge, ein BMW und ein Seat, beschädigt. Die Fahrzeuge waren hintereinander geparkt und wurden an beiden Seiten zerkratzt. Der Schaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Hinweise auf einen Täter gibt es aktuell nicht.

