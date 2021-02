Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebin von Verkäuferin eingeholt

Fußgönheim (ots)

Am Samstag, 06.02.2021 gegen 17:10 Uhr entwendete ein 13-jähriges Mädchen in einem Drogeriemarkt in Fußgönheim Kosmetikartikel. Dies wurde durch eine aufmerksame Verkäuferin bemerkt. Nachdem der akustische Alarm des Ladens auslöste, rannte die 13-jährige davon. Die Verkäuferin konnte die flüchtige Diebin letztendlich stellen und zum Laden zurückbringen.

