Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Laternen attackiert und Gullydeckel ausgehoben

Gronau (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen ist es in der Nacht zum Sonntag in Gronau gekommen. Die Täter machten sich an der Fabrikstraße und an der Straße Schürblick an insgesamt sieben Laternen gewaltsam zu schaffen. Dabei richteten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro an. Darüber hinaus hoben sie an der Losserstraße und an der Steinstraße mehrere Gullydeckel aus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02871) 2990.

