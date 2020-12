Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 11.-13.12.2020

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti In der Nacht von Freitag auf Samstag besprühten unbekannte Täter zwei am Bahnhof Jever abgestellte Linienbusse großflächig mit schwarzer Sprühfarbe. Zeugen, welchen Angaben zum Tathergang oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen. Versuchter Wohnungseinbruch Am Freitag, 11.12.2020, gegen 16.45 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in Schortens / Am Junkernberg aufzuhebeln. Die maskierten Täter wurden vom Hauseigentümer überrascht, ließen von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten vom Tatort. Es handelte sich um mindestens zwei schlanke Täter, welche beide akzentfrei deutsch sprachen und circa 185 bzw. 160 cm groß waren. Zeugen, welchen Angaben zum Tathergang oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever oder in Schortens in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfall -verletzter Hund konnte durch Feuerwehr geborgen werden Am Samstag, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer die Schützenhofstraße in Jever in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als plötzlich ein freilaufender Hund die Straße kreuzte, konnte der Pkw-Fahrer trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Da der Hund durch den Zusammenstoß unter dem Pkw eingeklemmt wurde, musste dieser durch die Freiwillige Feuerwehr Jever befreit werden, indem der gesamte Pkw kurzzeitig angehoben wurde. Die anschließende Versorgung des Hundes erfolgte durch eine ortsansässige Tierärztin.

