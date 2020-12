Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung

SchortensSchortens (ots)

Am 10.12.2020, gegen 04.35 Uhr, hörte ein 44-jähriger Bewohner eines Reihenhauses in der Königsberger Straße in Heidmühle die Explosion zweier Böller unmittelbar vor seinem Schlafzimmerfenster. Bei genauer Nachschau hatte der Anwohner feststellen müssen, dass die Fensterscheibe seines Schlafzimmers beschädigt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zum Tatzeitpunkt machen können, werden gebeten sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

