Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

SchortensSchortens (ots)

Der Polizei in Jever wurde angezeigt, dass es am 08.12.2020, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich der Bebelstraße in Schortens zu einer Verkehrsstraftat gekommen sei. Die 78-jährige Fahrzeughalterin teilte mit, dass ihr Pkw (VW mit FRI-Kennung) im genannten Zeitraum in der Bebelstraße geparkt gewesen sei. Bei ihrer Rückkehr hatte die Geschädgite festgestellt, dass die gesamte Fahrerseite beschädigt war und der Unfallverursacher sich unerlaubt entfernt hatte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zum Tatzeitpunkt machen können, werden gebeten sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell