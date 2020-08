Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Am 08.08.2020 in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.10 Uhr parkte ein 57-jähriger Bad Hersfelder mit seinem Pkw (Peugeot 206, Farbe silber) auf dem Parplatz des Obi Marktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Während des kurzen Zeitraums beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken den Pkw des Hersfelders. Der Pkw wurde an der hinteren linken Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.-Nr. 06621-9320 oder per Mail an das Postfach pst-hersfeld.ppoh@polizei.hessen.de entgegen.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld - Leimbach, PHK (E31/Ra)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell