Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Heringen (Werra) (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Wölfershausen die Hönebacher Straße in Herfa. Beim Wenden auf einem Grundstück fuhr sie gegen eine dortige Grundstücksmauer, sodass Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Ortsmitte. Der Grundstückseigentümer wurde durch den Lärm wach und konnte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notieren. Der Gesamtschaden an der Mauer beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Unfallfahrerin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

