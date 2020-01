Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl zweier hochwertiger Tablet PC aus Firmen-Transporter

Hermeskeil (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 15:30 Uhr, und Mittwoch, 07 Uhr, wurden durch unbekannte Täter aus einem Firmen-Transporter ein IPad Pro, sowie ein für den Industriebereich hergestelltes Arbeits-Tablet der Marke Motion entwendet. Der Transporter stand während des Tatzeitraums im Labachweg in Hermeskeil, unmittelbar neben der Straße auf einem Stellplatz. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil ergeben.

