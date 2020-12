Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 11.-13.12.2020

14 Corona-Verstöße Insgesamt gegen 14 Personen wurden über das Wochenende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil sie sich nicht an die Corona-Verordnung hielten. In drei der vier Fällen trafen sich Personen in Wohnungen aus mehr als zwei verschiedenen Haushalten. Im vierten Fall wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten in einem Pkw festgestellt. Brand einer Matratze In der Nacht zu Sonntag, gegen 04:00 Uhr, wurde in der Straße Ölhafendamm eine an einer Hauswand angelehnte Matratze in Brand gesteckt. Durch die Hitzeentwicklung platzte Putz von der Außenwand des Mehrfamilienhauses ab. Bewohner versuchten zwar das Feuer selbst zu löschen, der Einsatz der Feuerwehr wurde jedoch zum vollständigen Ablöschen des Brandes doch erforderlich Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04421-9420 entgegen. Wohnungseinbruch am Tage Am Freitag, zwischen 10 und 18 Uhr, wurde über einen im ersten Stock befindlichen Balkon eines Hauses in der Friedenstraße in Wilhelmshaven in eine Wohnung eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet, etwaige Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04421-9420 entgegen.

