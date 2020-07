Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vollendeter Enkeltrick in Grafschaft-Lantershofen

Grafschaft-Lantershofen / KI Mayen (ots)

Trotz der intensiven Präventionsarbeit der Polizei kommt es noch zu oft zu erfolgreichen Betrugstaten zum Nachteil von älteren Menschen. So auch am gestrigen Dienstag im Bereich der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ein älteres Ehepaar aus Grafschaft-Lantershofen erhielt im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 16:30 zahlreiche Anrufe ihrer angeblichen Schwiegertochter, die eine finanzielle Notlage vortäuschte. Sie konnte glaubhaft versichern dringend Bargeld für einen Immobilienkauf zu benötigen. In der Zeit von 16:15 Uhr und 16:30 Uhr nahm schließlich eine vermeintliche Mitarbeiterin des Notars das Bargeld von den Opfern an deren Grundstück entgegen.

Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 40 Jahre alt, mittellange, blonde Haare, relativ klein, - Weiteres nicht bekannt.

Der Betrug fiel erst abends auf, als die Schwiegertochter nicht wie angekündigt zum Kaffee erschien. Die durchgeführten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen haben bislang keine konkreten Täterhinweise ergeben.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun: Wem sind im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage Grafschaft-Lantershofen aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter 02651 / 801-0 od. kimayen@polizei.rlp.de entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, bei derartigen Telefonanrufen sehr vorsichtig zu sein und kein Bargeld oder andere Wertsachen an unbekannte Personen auszuhändigen.

Informationen zum Deliktsfeld Enkeltrick sind abrufbar unter: http://polizei-beratung.extrapol.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

