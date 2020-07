Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschwindigkeitsmessung

Thür, B 256, in Richtung Mayen (ots)

Am 14.07.2020, wurde im Auftrag der Polizeiinspektion Mayen durch die Verkehrsdirektion Koblenz in der Ortslage Thür eine Radarkontrolle durchgeführt. Die dort erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Während der Kontrollzeit von 15:00 h - 20:00 h, passierten 1788 Fahrzeuge die Kontrollstelle, davon wurden 124 Fahrzeuge mit einem Geschwindigkeitsverstoß gemessen. Es kam zu 120 Verkehrsverwarnungen und 4 bußgeldbewährten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Gegen einen Fahrzeugführer wird ein Fahrverbot verhängt, er war mit 96 km/h in der Ortsdurchfahrt Thür unterwegs.

Die Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Hauptunfallursachen und führt oft zu schweren Verkehrsunfällen, fahren Sie stets mit der gebotenen Sorgfalt und Rücksicht - Ihre Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell