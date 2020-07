Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Rieden, K19 (ots)

Am 13.07.20, befuhr gegen 13:30 h, ein 28-jähriger Mann aus Dresden, mit seinem Motorrad, Marke, BMW, die K 19 von Weibern in Fahrtrichtung Rieden. In einer Rechtskurve verlor den Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in ein angrenzendes Feld. Beim Unfallhergang verletzte sich der Fahrer an einem Bein und wurde durch das DRK in ein Krankenhaus nach Neuwied gebracht. An dem Motorrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

