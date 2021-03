Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190321-185: Einbrecher stehlen Zigaretten

Bergneustadt (ots)

Bei einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Bergneustadt haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (18. März) eine größere Menge Zigaretten erbeutet. Etwa gegen 03.00 Uhr hebelten die Einbrecher an dem an der Kölner Straße gelegenen Geschäft eine Nebeneingangstüre auf der Rückseite des Gebäudes auf. Zielgerichtet suchten sie den Kassenbereich auf und stahlen eine größere Menge von dort gelagerten Zigarettenstangen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

