POL-GE: Randalierer landete im Polizeigewahrsam

Ein mit Haftbefehl gesuchter Randalierer landete am Samstagabend, 28. November 2020, im Polizeigewahrsam, nachdem er an der Florastraße mehrere Straftaten begangen hatte. Gegen 22.30 Uhr trat der alkoholisierte 36-jährige an der U-Bahn-Station Musiktheater gegen Fensterscheiben und Türen einer Bahn. Zudem versuchte er das anwesende Fahrpersonal zu bespucken. Des Weiteren beleidigte der Gelsenkirchener anwesende Passanten mehrfach und skandierte fremdenfeindliche und verfassungswidrige Parolen. Die alarmierten Polizisten legten dem aggressiven Mann Handfessel an und nahmen ihn mit zur Wache. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den Randalierer ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Sachbeschädigung vorlag.

