Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand auf Reiterhof in Scholven

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Heuballen haben am Donnerstagabend, 26. November 2020, gegen 21.30 Uhr, in Scholven gebrannt. Die Ballen lagerten in der Halle eines Reiterhofs. Durch das Feuer wurde auch ein Teil der Halle in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummern 0209 365-7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365-8240.

