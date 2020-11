Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Ladendiebstahl in der Altstadt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag, 26. November 2020, in der Altstadt einen 24 Jahre alten Ladendieb festgenommen. Der 24-Jährige entwendete um 13 Uhr Parfum aus einem Drogeriemarkt auf der Bahnhofstraße und flüchtete anschließend aus dem Geschäft. Ein Ladendetektiv verständigte die Polizei und nahm die Verfolgung auf. Die eingesetzten Polizisten konnten den Flüchtigen ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland stellen, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

