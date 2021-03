Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180321-182: Waschautomat aufgebrochen

Wiehl (ots)

Im Industriegebiet Wiehl-Bomig haben zwei unbekannte Männer am frühen Mittwochmorgen (17. März) Reinigungsautomaten aufgebrochen. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte ermittelt werden, dass zwei Männer gegen 02.50 Uhr das Gelände einer Waschstraße an der Straße "Am Verkehrskreuz" betreten und sich an einem Reinigungsautomaten zu schaffen gemacht haben. Sie erbeuteten dabei das im Automaten befindliche Münzgeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell