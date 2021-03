Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180321-181: Einparkmanöver ging gehörig daneben

Waldbröl (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Mittwoch (17. März) eine 82-jährige Autofahrerin aus Waldbröl, die nach einem missglückten Einparkmanöver von ihrem eigenen Auto zu Fall gebracht wurde. Die Frau hatte gegen 12.25 Uhr versucht vorwärts in eine Parktasche vor einem Gebäude auf der Kaiserstraße einzuparken. Beim Einfahren in die Parklücke stieß sie zunächst leicht gegen einen links von ihr geparkten PKW, fuhr jedoch weiter nach vorne und traf dort einen Blumenkübel aus Beton. Den Kübel schob sie gegen die Gebäudewand, welche ebenfalls einen Schaden davontrug. Damit nicht genug: Die Dame vergaß auch die Handbremse zu ziehen. Kaum war sie ausgestiegen, begann ihr Auto rückwärts zu rollen, wobei der Wagen zunächst die 82-Jährige zu Fall brachte, bevor er gegen einen rechts nebenan geparkten PKW rollte, der die Fahrt dann stoppte. Durch den Sturz zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell