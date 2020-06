Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein-Ötlingen: Brand eines Mehrfamilienhauses - erheblicher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.06.20, gegen 22.40 Uhr, wurde ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ötlingen gemeldet. Anwohner hatten das Anwesen bereits verlassen und wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte eine weitere Brandentwicklung schnell unterbinden. Dennoch war insbesondere eine Wohnung durch das Feuer bereits stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch drei weitere Wohnungen wurden vor allem durch Rauch- und Rußentwicklung stark beschädigt und sind derzeit nicht nutzbar. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

