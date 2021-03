Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190321-184: 32-Jähriger wegen Einbrüchen in Untersuchungshaft

Marienheide (ots)

Für eine Reihe von Einbrüchen in Keller und Gaststätten dürfte ein 32-Jähriger verantwortlich sein, der am Mittwochmorgen (17. März) in Marienheide-Müllenbach festgenommen wurde. Gegen 09.00 Uhr am Mittwoch hatte ein Zeuge an einer ehemaligen Gaststätte an der Graf-Albert-Straße eine offenstehende Außentüre bemerkt und den Eigentümer verständigt. Als dieser nach dem Rechten schaute, bemerkte er den 32-Jährigen, der gerade im Begriff war das Gebäude zu verlassen. Er hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. In dem Rucksack des Mannes, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, fand die Polizei sowohl Tatbeute aus dem aktuellen Einbruch als auch aus einer vorherigen Tat. Insgesamt gab der Tatverdächtige in seiner Vernehmung 12 Keller- und Gaststätteneinbrüche aus der letzten Zeit im Bereich Marienheide zu. Das Amtsgericht nahm dies zum Anlass, gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaft anzuordnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell