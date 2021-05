Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wagen beschädigt und geflüchtet

Gronau (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag in Gronau ein parkendes Auto angefahren und dabei erheblich beschädigt. Der Sachschaden an dem Citroen Jumper liegt bei circa 2.500 Euro. Beschädigungen hat auch das Fahrzeug des Verursachers davongetragen: Der Außenspiegel eines grau lackierten SUV blieb an der Unfallstelle zurück, die sich an der Enscheder Straße befindet. Dort hatte sich das Geschehen gegen 05.30 Uhr abgespielt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat: Tel. (02562) 9260.

