Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Abschlussmeldung - Rauchentwicklung im Gewerbepark Hendrik-De-Wynen

Borken (ots)

Gegen 21:30 Uhr wurde der Leitstelle des Kreises Borken eine starke Rauchentwicklung im Gewerbepark Hendrik-De-Wynen gemeldet. Sofort rückten Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Gemen und Borken sowie die Borkener Berufsfeuerwehr aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Rauch aus einer ca. 800 qm großen Lagerhalle einer Kanalreinigungsfirma kam. In der Lagerhalle, in der sich hochwertige Arbeitsmaschinen, Spezialfahrzeuge, Benzinstoffe und Gasflaschen befanden, entstand aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Durchzünden der Explosivstoffe verhindert werden. Allerdings wurden einige Arbeitsmaschinen und Spezialfahrzeuge duch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000.000 Euro. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Straße "Zur Heide" in Höhe "Alter Kasernenring" gesperrt. Die Kriminalpolizei Borken hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Gefährdung der Bevölkerung durch die Rauchentwicklung hat zu keiner Zeit bestanden. Der Rauch zog über das Waldgebiet Lünsberg ab.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell